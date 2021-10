BRATISLAVA - Nájsť darček pre dôležitých mužov v tvojom živote nie je vždy ľahké a my to chápeme. Občas sa poriadne zapotíme, aby sme našli to, čo ho skutočne poteší. Aby si sa nemusela pri najbližšom sviatku znova trápiť, tak ti prinášame tipy, ktorými zaboduješ.