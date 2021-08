BRATISLAVA - Maliny obsahujú len veľmi málo kalórií, no popri tom sú plné vlákniny, vitamínov B, C aj E a minerálov. Čím je farba ich plodov tmavšia, tým viac antioxidantov ponúkajú. Osviežujúca chuť malých bobúľ k letu jednoducho patrí, ani nehovoriac o ich účinkoch na zdravie. Čo by ste o nich mali vedieť?