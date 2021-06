NEW YORK - Mnohí z nás radi počúvajú príbehy starých mám a otcov, ktorí žili úplne inú mladosť, ako je bežné prežívať dnes. Svet sa zrýchlil, technika pokročila a viacerí hľadajú rady, vďaka ktorým by sa v živote nestratili. Profil Lemonade Noire na Instagrame sa preto opýtal niekoľkých dôchodcov na to, akú radu by dali mladšej generácii.