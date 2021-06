BRATISLAVA - Mnohí ľudia sa s úderom 40-tky dostávajú do zvláštnej situácie. Viacerí majú pomaly dospelé deti, vyriešenú otázku bývania a stabilnú prácu, no prestávajú sa venovať sami sebe. Zabúdajú na svoje zdravie, šport, jedoducho spohodlnejú, s čím prirodzene súvisí aj nejaké to kilo naviac. Ideálnym spôsobom, ako sa udržiavať vo forme je pritom bicyklovanie.