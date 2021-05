Poldecák, ktorý vás postaví na nohy odporučí aj lekár: Mimoriadne zdravé, doprajte si ich hneď ráno!

BRATISLAVA - V našich končinách ľudia poznali všakovaké recepty na udržanie dobrého zdravia. Nepochybne najkontroverznejším z nich je povestný „zdravotný poldecák“. Ako sa vravievalo, silná domáca pálenka vypáli každého červíka. Čuduj sa svete, ranné štrnganie s poldecákmi sa začalo opäť ozývať. Starí aj mladí pripíjajú na dlhý život so zdravými shotmi. Čo to ten zdravý „shot“ alebo „šot“ vlastne je a prečo by ste si mali dať ráno jeden aj vy?