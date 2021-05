HOLLYWOOD - V posledných dňoch svet obleteli špekulácie ohľadom toho, či sa Jennifer Lopez a jej bývalý snúbenec Ben Affleck k sebe opäť vrátili, a to po takmer 18-tich rokoch. Neboli by jediní. Pozri si známe celebritné páry, ktoré sa rozišli, ale rozhodli sa to skúsiť znova.