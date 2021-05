Exotická polievka je pre mnohých elixír zdravia: Čo vám však o nej nepovedia?

BRATISLAVA - Aj keď pochúťka s názvom Ramen nepatrí medzi najrozšírenejšie jedlá na Slovensku, jedno je isté. Kto ho raz skúsi, ľutovať rozhodne nebude, práve naopak. Dnes je Ramen považovaný za tradičný japonský pokrm a to aj napriek tomu, že sa do krajiny dostal z Číny. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o polievku. V skutočnosti však ide o sýte jedlo, ktoré sa najmä vo východných krajinách podáva ako hlavný chod.