Umenie, ktoré môžeš zjesť: Kate bola najprv kuchárkou, dnes sú jej maliarskym plátnom sušienky

WASHINGTON - Kate Wojtkowski vyštudovala Inštitút kulinárskych umení v Južnej Afrike, no práca ju priviedla do Spojených štátov amerických. Hoci najprv pracovala ako kuchárka v miestnom country clube na Floride, neskôr odišla pracovať do pekárne. Tam pracovala šesť rokov a venovala sa dekorovaniu tort a svadobných tort na mieru. Po čase však prišiel zlom a Kate si založila svoj vlastný biznis so sušienkami.