BRATISLAVA - Hovorí sa, že ženy vnímajú farby oveľa intenzívnejšie. Muži budú určite súhlasiť, že jediné farby, ktoré poznajú, respektíve dokážu pomenovať, sú červená, modrá, zelená, fialová, ružová, biela či čierna. Existuje však obrovské množstvo odtieňov týchto farieb. Otestuj sa, či by si ich zvládol pomenovať. Niektoré sú jednoznačné, iné sú trošku ťažšie, ale my veríme, že to zvládneš.