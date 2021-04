BRATISLAVA - Tiež máte radi, ak je to vo vašej záhrade krásne rozkvitnuté? Niektorým rastlinám sa darí na slnku, iné dokážu potešiť svojimi kvetmi a listami aj na tienistom mieste. Práve tu si zvyčajne pôda udržuje vyššiu vlhkosť a slnko sem príde iba na pár hodín denne, ak vôbec. Tieň síce nie je miestom pre pestrofarebné letničky, no za to sem môžete smelo vysadiť rastliny z nasledujúceho zoznamu.