BRATISLAVA - Orchidey patria k vyhľadávaným izbovým rastlinám. Ich vysoké, kvetmi bohato obsypané stonky v kombinácii so sýto zelenými listami si vždy získajú pozornosť. Táto pôvodom tropická rastlina má síce svoje maniere, no určite si s ňou dokážete porozumieť a dať jej to, čo potrebuje.