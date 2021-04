PRAHA - V Česku a na Slovensku akoby sa vrece roztrhlo so šikovnými a talentovanými tatérmi. Táto komunita sa stále viac a viac rozrastá a pomaly máme problém rozhodnúť sa, komu sa zveriť do rúk. A to práve preto, že každý tatér má svoj štýl a spôsob tvorby. Ak si aj ty posadnutý tetovaním, Michaela Ziernwaldova bude možno tvojou voľbou!