BRATISLAVA - Eliške Pichoňskej, úspešnej blogerke, make-up artistke a hairstylistke sa splnil sen, o ktorom snívajú mnohé dievčatá. Vstúpiť do sveta kozmetiky a mať schopnosť premeniť každú ženu na krásnu bytosť. O tom, že to naozaj vie, svedčí aj to, že vyhrala prvé miesto v súťaži Bloger roka 2018 v kategórii Beauty.