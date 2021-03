BRATISLAVA - Smartfóny sa dostali do bodu, kedy sú rozdiely nimi ukryté skôr pod povrchom. Väčší či menší displej, odtlačok prsta, predný a zadný fotoaparát – to všetko má už každý model na trhu. Ako sa však odlíšiť a zároveň priniesť ľuďom niečo, čo naozaj ocenia? Odpoveď na túto otázku ponúka Motorola so svojím modelom Razr 5G.