LONDÝN - Na cukrároch je neúžasnejšie to, že dokážu zalichotiť našej chuti a aj zraku. S tými správnymi ingredienciami dokážu urobiť lahodnú tortu, ktorú by si si kľudne pomýlil so živou sochou. K takýmto cukrárom patrí aj Emma Jayne, ktorej torty vyzerajú ako realistické umelecké diela najlepších sochárov.