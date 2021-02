VIDEO Dokonalý recept na indické maslové kuracie: Toto mäso sa priam rozplýva na jazyku, lepšie kari si nejedol!

BRATISLAVA - Indické kuracie kari, známe aj ako butter chicken, je po celom svete veľmi populárne. Ako to už býva, za históriou jeho vzniku stojí náhoda. V roku 1947 v reštaurácii Baba Chicken v meste Punjab prihodili kuchári do paradajkovej omáčky kuracie mäso, maslo a množstvo korenín. Stačil jeden hlt a o novej pochúťke bolo rozhodnuté. Dnes sa už snáď nenájde jediná indická reštaurácia, v ktorej by sa butter chicken neobjavilo v menu. Tradične sa podáva s ryžou, alebo chlebom chapati. Ja som pripravil verziu, ktorú si ľahko urobíš aj doma.