NITRA - Peter je mladý a talentovaný tatér z Nitry. Na instagrame ho nájdeš pod menom Peter Tattooer. Čo by si mal vedieť ešte vopred je to, že ak sa raz zadívaš do jeho profilu, je veľmi pravdepodobné, že sa pre nejaké tetovanie v priebehu pár minút rozhodneš. Špecializuje sa na farebnú a čiernobielu realistiku a jeho diela sú naozaj jedinečné. Majú hĺbku a cit a sú úžasne prepracované.