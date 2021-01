BRATISLAVA - Počas dvadsiatich rokov neprebehla v známej a obľúbenej sieti fast foodov Burger King žiadna zmena, ktorá by sa týkala dizajnu. Práve to sa rozhodli marketingoví pracovníci zmeniť, pričom neprichádzajú s ničím novým, no rozhodli sa vrátiť k tomu, čo fungovalo v rokoch 1965 až 1998.