BRATISLAVA - Nemáte chuť na dlhé a náročné vyváranie? Potom určite privítate recept na kuracie prsia so zemiakmi z jedného plechu, ktoré si vyžadujú len minimum času a úsilia. Chutia pritom naozaj výborne. Postará sa o to voňavá slaninka aj chrumkavý syr. Smelo do toho, prajeme dobrú chuť!