Mladí Slováci sa v novom videu opäť vracajú do čias komunizmu: Ako by vyzeralo kradnutie mlieka v roku 1985?

BRATISLAVA - Po dvojitom úspechu satirických videí s tematikou ako by to vyzeralo, keby sa koronavírus objavil už v Československu a celonárodného testovania pracujúcich sa mladí tvorcovia pod hlavičkou YouTube kanála Československá televízia rozhodli vtipne vykresliť problém kradnutia vo vtedajšom národnom socialistickom hospodárstve. A to rovno v novej časi našej „Kamerou štátnej obchodnej inšpekcie“.