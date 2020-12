BRATISLAVA - S cviklou sa dá v kuchyni doslova čarovať. Sladkastá chuť a výrazná farba pristanú moderným i tradičným jedlám. Napríklad taký zemiakový šalát. Kto by si bez neho vedel predstaviť štedrú večeru či veľkonočné oslavy. Ak by ste ho ale chceli urobiť o niečo ľahší a rovnako dobrý, vyskúšajte cviklový variant so sladkými zemiakmi.