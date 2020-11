Nudíte sa doma počas izolácie? Máme pre vás hneď niekoľko aktivít, s ktorými vám čas zbehne rýchlejšie!

BRATISLAVA - Či už sme zavretí doma kvôli nariadeniam vlády, alebo sme sa ocitli v karanténe kvôli chorobe, byť izolovaní nie je jednoduché. Hrozí totiž ponorková choroba. Existujú vôbec možnosti, ako vynútený čas doma stráviť efektívne a možno aj zábavne? Najskôr sa skúste zamyslieť nad tým, do čoho ste sa už dlhšiu dobu chceli spoločne pustiť, no nemali ste čas či potrebnú náladu. Môže to byť čokoľvek, od cvičenia až po upratanie špajze. Vítaná je nielen oddychová činnosť, ktorá prináša upokojenie, ale aj manuálna práca, pretože znižuje hladinu vnímaného stresu.