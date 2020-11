Hokej pod vodou alebo kotúľanie syrov: Pozri si tie najčudnejšie športy, aké ľudia vymysleli!

BRATISLAVA - Zdravý životný štýl sa nesie touto generáciou a tak, ako si dáva dnešná mládež pozor na to, čo konzumuje, tak sa snaží venovať pohybu v akejkoľvek forme. No nie každý z nás sa môže nazvať športovým talentom. Niekto k tomu jednoducho nemá sklony, iný sa zase nevie rozhodnúť, do čoho sa pustiť, pretože stále nenašiel to, čo by ho bavilo. Nech už patríš do ktorejkoľvek skupiny, máme pre teba pochopenie.