Ovládol US Open, závidí mu aj samotný Roger Federer: Toto sú zaujímavosti, ktoré si o Dominicovi Thiemovi doteraz nevedel

VIEDEŇ - Tento rok je situácia v športe nesmierne vážna. Legendárny tenisový turnaj US Open sa aj napriek tomu tento september konal. Išlo v poradí o 140. turnaj US Open v histórií a zároveň išlo o druhý Grand Slam tento rok. Dominicovi Thiemovi sa podarilo predviesť úžasný výkon, v ktorom porazil druhého najmladšieho tenistu, Alexandera Zvereva, ktorý patrí do top 10 svetovej špičky tohto športu. Dominicov život je však viac než len tenis.