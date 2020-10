BRATISLAVA - Na to, aby ste sa udržali vo forme nemusíte chodiť ani do fitness centra. Stačí vám poznať správne cviky. Inšpirujte sa pri cvičení dnešným videom. Nájdete v ňom až 35 efektívnych cvičení na všetky časti tela. Posilnite si ruky, vyformujte nohy a trochu sa zapoťte! Uvidíte, že vám to padne veľmi dobre.