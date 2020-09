BRATISLAVA - Spánok je pre mnohých z nás určite jedna z obľúbených činností. Problémy so spaním však mal aspoň raz každý z nás. Niekedy sú kvôli stresu alebo iným faktorom a prejdú relatívne rýchlo, ale sú prípady, kedy pretrvávajú. Tak to bolo aj u mňa. Poriadne som sa nevyspala celé týždne a túžila som to zmeniť.