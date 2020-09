PRAHA - Týna Nezbeda je mladá česká tatérka. K tejto kariére sa dostala vďaka kamarátom, ktorí ju v tom podporovali. Hneď v jej začiatkoch napísala do tetovacieho štúdia v centre Prahy Inkoust Tatto, aby ju to naučili. Všetko klaplo ako malo a kreatívna slečna tam pracovala poriadne dlho. Dnes ju nájdeš v štúdiu JKT tattoo (Johny the king).