Pokutská dolina

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Zemný most, ktorý je unikátom pri stavbe lesných železníc, či vodopád neminú na svojej trase turisti a cyklisti, ktorí sa vydajú spoznávať krásy Pokutskej doliny v regióne stredného Pohronia. Žofia Buganová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron priblížila, že v tomto roku by chceli v doline oficiálne vyznačiť cyklotrasu, ktorá by po tejto trase viedla.