Rekonštrukcia Bratislavského hradu odkryla unikátny archeologický nález

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla unikátny archeologický nález v podobe drevozemného valu z 11. storočia. Kancelária Národnej rady (NR) SR bude musieť nález chrániť a prezentovať priamo na mieste odkrytých nálezových miest. Pamiatka by mohla byť zreštaurovaná do roku 2023 a nálezy by mohli byť verejnosti sprístupnené v roku 2023.