Talianska Ravenna má čo ponúknuť: Zázračná hrobka, puding s prasacou krvou aj mozaika, ktorá ti spôsobí halucinácie

RAVENNA - Ravenna bola vo svojej histórii trikrát hlavným mestom veľmocí – od rímskej, cez ostrogótsku až po byzantskú. Každá v nej zanechala veľkolepé diela, a tak nečudo, že sa neveľké mesto na východnom pobreží talianskeho regiónu Emilia Romagna dnes pýši ôsmimi úžasnými UNESCO pamiatkami. Jej najväčším lákadlom sú práve mozaiky, ktoré sú premostením starého sveta s modernou tradíciou. My sme sa do Ravenny pozreli a dnes ti prinášame prehľad toho, čo by si mal vidieť.