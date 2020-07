BRATISLAVA - Cholesterol je základným kameňom pre mnohé bunky. Pre fungovanie organizmu je nevyhnutný a bez neho by sa telo nedokázalo uzdravovať ani regenerovať. Jeho absencia by pôsobila na pamäť, správne fungovanie nervov, vytváranie vitamínu D a negatívne by ovplyvňovala mnoho ďalších funkcií v tele. Spája sa však aj s mnohými negatívami, až smrťou. Kedy spozornieť?