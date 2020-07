BRATISLAVA - Jete zdravé potraviny, no kilá sa vás stále držia? Ak chceme zhodiť, mať na tanieri zeleninu a chudé mäso nestačí. Dôležité je aj to, akú úpravu pokrmu zvolíme. Vyprážaný karfiol a karfiolová polievka jednoducho nie je to isté. Niekedy stačí zmeniť spôsob úpravy a ručička na váhe pôjde dole. Aký je v jednotlivých prípravách rozdiel a ktoré by sme mali zvoliť?