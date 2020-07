BRATISLAVA - Leto je čas, kedy spoločenský život prekvitá. Opekačky, záhradné oslavy, výlety do prírody ale aj dlhé debaty pri pohári vína sú príležitosťou popretriasať kadejaké témy. A čo by to bolo za stretnutie, keby sem-tam nepadol nejaký vtip. Zasmejte sa na východniarskych vtipoch.