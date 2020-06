BRNO - Kto by si nechcel aspoň na pár skvostných minút vyskúšať ten jedinečný pocit blahobytu. Každý si čas od času predstavujeme, čo by sme urobili, keby sme raz vyhrali veľký obnos peňazí. Ako by sa nás život zmenil, komu by sme (ne)dali a ako by sme si postavili náš dom snov.