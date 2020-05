Na snímke skalný kaňon Čertovej doliny v sedle Zbojská nad Tisovcom v okrese Rimavská Sobota, cez ktorý vedie trasa Náučného chodníka Jakuba Surovca

Zdroj: EASYFOTO TASR - Branislav Caban

Prechod skalným kaňonom, viadukt so zubačkovou traťou, nahliadnutie do dvoch jaskýň, či rozhľadňu s výhľadom na Nízke Tatry. To všetko ponúka Náučný chodník Jakuba Surovca v sedle Zbojská pri Tisovci v Rimavskosobotskom okrese. „Je to niečo ako malý Slovenský raj. Ide o jedno z najväčších lákadiel a pýchu okolia Tisovca,“ povedal predseda turistického oddielu KOS Rimavská dolina Dušan Kojnok.