BRATISLAVA - A teraz si predstavte, že by ste ráno začali bez svojej obľúbenej šálky kávy… Ako by prebiehal zvyšok vášho dňa? Pravdou je, že najmä kofeín a cukor, dokážu s našou náladou a výkonnosťou zamávať. Ako vôbec „účinkuje“ šálka kávy? Do približne 10 minút kofeín vstúpi do krvného obehu, zvýši sa tep srdca aj krvný tlak. … The post Ako by vyzeral život bez kofeínu? Silnejšie vlasy, krajšie zuby a lepšia nálada! appeared first on Plnielanu.sk.