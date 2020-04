GABČÍKOVO - Ahoj, tu je opäť Dávid. Už si sa mohol dozvedieť, ako som sa kvôli koronavírusu dostal z USA späť na Slovensko aj to, ako prebiehal samotný repatriačný let a prevoz do karantény. Pred nami je tretia a zároveň posledná časť môjho reportu o návrate domov. Tentokrát ti porozprávam o pobyte v štátnej karanténe.