BRATISLAVA - Po celom svete nájdeš tisícky opustených miest. Väčšina z nich je síce zdevastovaných, no niektoré akoby zázrakom nepodľahli zubu času. Či už je to tak alebo onak, tieto zaujímavé priestory lákajú ľudí z celého sveta. Táto nebezpečná, no extrémne populárna aktivita sa nazýva urban exploration.