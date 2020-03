Každý správny fanúšik by ich mal poznať: Toto je 5 zaujímavých perličiek zo sveta pornografie, o ktorých si doteraz nevedel

BRATISLAVA - Pornografia je celosvetovo obľúbený fenomén, ktorý ľudstvo pozná už stáročia. Erotično, flirt a vzrušenie sú neoddeliteľnou súčasťou zamilovaných, no aj slobodných ľudí, ktorí si len tak užívajú život. Avšak, erotika a porno nie je úplne to isté. Kým erotika by mala zosobňovať a vytvárať umelecký zážitok a povzniesť ducha, porno je tu skôr na to, aby ti spríjemňovalo záležitosti fyzické, a to hlavne v súkromí. Týchto päť zaujímavosti môžeš ale vyvaliť na kamošov kdekoľvek.