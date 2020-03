BRATISLAVA - Pískavica, grécke seno alebo fenugreek, to všetko sú označenia pre jednu úžasnú rastlinu pochádzajúcu z Ázie. Odtiaľ sa rozšírila do Stredomoria, o čom napovedá aj jej názov. O senovke gréckej si mnohí myslia, že je určená len zvieratám. Opak je však pravdou: táto liečivá rastlina má jedinečné účinky pre ženy aj mužov, a to dokonca aj v oblasti sexuálneho života…