BRATISLAVA - #Len málokomu sa momentálne darí viac, ako Dušanovi Brachnovi, ktorého internet pozná pod menom Duklock. Študoval grafiku a riadi sa heslom „čo na srdci to na jazyku“, no a ľudia si túto jeho úprimnosť mimoriadne obľúbili. Táto vlastnosť v spojení so zaujímavým obsahom zapríčinili, že YouTuber prednedávnom dosiahol pol milióna odberateľov.