VIDEO Ďalší kaštieľ na Slovensku sa dočkal smutného osudu: Z psychiatrickej liečebne sa stala strašidelná ruina

BRATISLAVA - Tento príbeh je známy je mnohé miesta na celom Slovensku. Je to smutné, ale mnohé historické budovy, ktorými sa mohla pýšiť väčšina obcí, sú v katastrofálnom stave. Samozrejme, dôvodov prečo je to tak, je hneď niekoľko a nie vždy je za tým ľahostajnosť ľudí. Množstvo budov sa dostane do súkromného vlastníctva a postupne chátrajú. Na druhú stranu zase priťahujú urbexerov, ktorí v nich hľadajú skryté čaro.