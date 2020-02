BRATISLAVA - Byť starou mamou má niečo do seba. Môžete sa z chuti pomaznať so svojím vnúčaťom bez toho, aby ste museli celý ten kolotoč vstávania, prebaľovania a kŕmenia absolvovať od znova. Avšak aj rola starého rodiča si vyžaduje určité pravidlá. Viete, aké to sú?