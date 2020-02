BRATISLAVA - Viacerým herečkám by sme netipovali ich skutočný vek, pri pohľade na fešných hercov s vekom 50+ si hovoríme, aké je nefér, že muži zrejú do krásy. Môžu za to dobré gény? Alebo je to všetko práca špičkových odborníkov, u ktorých nechávajú celý „majland“?