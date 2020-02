BRATISLAVA - Na prvý pohľad sa môže zdať, že zeleninu od ovocia dokáže odlíšiť každé malé dieťa. A my, dospelí, túto otázku taktiež považujeme za bezpredmetnú. Avšak, i keď určité plodiny považujeme za ovocie, nemusí to tak byť. Botanicky totiž patria medzi zeleninu. Dokážete teda naozaj rozlíšiť ovocie od zeleniny? To, ako na tom skutočne ste, si môžete overiť v dnešnom kvíze.