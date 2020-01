Rôzne vystupovanie na sociálnych sieťach: Nová výzva s Tinderom ovládla celý internet, pozri sa na najvtipnejšie výtvory

BRATISLAVA - #Kto by to bol ešte pred nedávnom povedal, že práve 74-ročná herečka a speváčka Dolly Parton začne na počiatku tohto roku najnovšiu internetovú výzvu? Pravdepodobne ani ona sama. Pred pár dňami zavesila na svoj facebookový profil koláž, ktorá zachytáva, ako by vyzerali jej profilovky na spomínanej sociálnej sieti, Instagrame, LinkedIne a Tinderi. Netrvalo dlho a začali sa zapájať aj ostatné celebrity.