Wizz Air otvorí z Bratislavy novú linku do Petrohradu

Zdroj: BTS

Z Letiska M. R. Štefánika pribudne nová pravidelná letecká linka do ruského Petrohradu. Dopravca Wizz Air bude lietať z Bratislavy do Petrohradu a späť od 1. júna 2020 s frekvenciou 4 x týždenne (pondelok, streda, piatok a nedeľa). Letenky z Bratislavy do Petrohradu a späť si možno od dnes zakúpiť na webe dopravcu wizzair.com.