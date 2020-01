Koláč

Zdroj: plnielanu.sk

BRATISLAVA - Základom každej skvelej torty je lahodná náplň. Každá z nás má tu svoju, za ktorú by obetovala pol kráľovstva, no z času na čas nezaškodí rozšíriť zbierku o receptík, ktorým zase raz urobíte dojem. Pripravili sme pre vás výber overených a lahodných krémov do torty, na piškótový základ či muffiny. Ktorý bude váš nový najobľúbenejší?