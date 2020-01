Plesové šaty pre zrelú ženu? Pozrite, čo mali oblečené známe Slovenky na Plese v opere a inšpirujte sa!

BRATISLAVA - Plesová sezóna je v plnom prúde a najmä pred dámami stojí kľúčová úloha – premyslieť svoj vzhľad do detailov. Ples vyžaduje podľa etikety isté správanie aj oblečenie. Na úvod by si každá dáma mala zvážiť, či ide o významný a prestížny ples, alebo je to udalosť lokálneho charakteru, napríklad obecný. Tak či onak, v oboch prípadoch určite nešliapnete vedľa, ak sa budete riadiť odporúčaniami na pozvánke a stavíte na dlhé šaty.