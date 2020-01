BRATISLAVA - Od októbra do apríla je pomerne vysoká šanca, že vás na pár dní do postele zaženie niektorý zo zákerných vírusov. Príznaky vírusu chrípky sa odlišujú od tých, ktoré spôsobujú prechladnutie. Je dobré poznať rozdiely, pretože dokážete prijať opatrenia, vďaka ktorým priebeh ochorenia skrátite a rýchlejšie sa dostanete do formy.